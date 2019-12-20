Портал TVNET предлагает посмотреть новый выпуск передачи "Зона комфорта". На этот раз в студии Ильи Козина дискутировали о процессе роспуска Рижской думы, рисках судопроизводства и новых выборах.

В передаче принимали участие: исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич, эксперт по конституционным права Эдгарс Пастарс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Полную запись передачи смотрите здесь:

Главное

Думу хотят распустить, потому что был нарушен закон

Рижская дума: роспуск - это политическое решение

Эксперт: правовых рисков с роспуском думы у Сейма не будет

В случае роспуска думой будет руководить временная администрация

Почему хотят распустить Рижскую думу?

На просьбу еще раз пояснить причины продвижения законопроекта о роспуске Рижской думы, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце обвинил Рижскую думу (РД) в бездеятельности в связи с вывозом мусора, что является одной из автономных функций самоуправления. По мнению министерства, дума не смогла это обеспечить.

"Мы семь раз в этом году призывали Рижское самоуправление провести работу по улучшению в сфере вывоза мусора, чтобы предотвратить нарушение закона", - отметил министр.

"Никакой чрезвычайной ситуации ни во дворах, ни на улицах нет", -

возразил Пуце исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич.

В свою очередь Пуце считает, что ситуация была критичной и могли образоваться "мусорные горы".

"Я как высоко ответственное должностное лицо не вижу возможности, как вообще можно допустить такую вероятность," - обосновал свое решение о продвижении роспуска думы министр.

Радзевич с этим не согласен. По мнению исполнительного директора РД, решение о роспуске думы - больше политическое.

"Если мы не говорим о юридических вопросах, то есть процесс, в котором, возможно, есть какие-то ошибки и недочеты, но является ли это причиной роспуска всей думы? Это сложно сказать, так как здесь наблюдается нехватка объективности. Потому что законодатели - политические конкуренты", - отметил Радзевич.

По его мнению, риска, что на улицах города могли образоваться "мусорные горы", не было.

Думе не дают обосновать свои решения?

Исполнительный директор думы во время передачи отметил, что перед тем, как на уровне правительства было принято решение о продвижении вопроса роспуска РД в Сейм, саму думу как следует не выслушали. Радзевич добавил, что думу не приглашали на заседания правительства.

"У министерства нет юридического обоснования согласовывать закон о роспуске с Рижским самоуправлением", - парировал Пуце.

Согласно словам министра, в законе установлено, что министерство в таких случаях должно предоставить самоуправлению письменные пояснения, что и было сделано.

В то же время, любой член общества, предварительно подав заявку, может посетить открытое заседание Кабинета министров. На вопрос, почему никто из представителей РД не пришел на открытое заседание, Радзевич ответил:

"Во-первых, я думаю, нас туда не приглашали и не хотели видеть. Если тебя не приглашают на правительственное заседание, это означает, что это ясный сигнал. Это мнение уже доминирует: "Нам мнение Рижской думы не нужно".

Эксперт по конституционным правам Эдгар Пастарс в ходе дискуссии отметил, что самоуправление не должно ждать приглашения высказаться.

"У самоуправления не только есть право быть выслушанным, но и есть обязанность действовать так, чтобы оно было выслушано. Я думаю, если бы было желание, на заседание Кабмина дума могла явиться", - сказал Юрист.

Насколько обоснована аргументация VARAM?

Ранее юридическую аргументацию законопроекта о роспуске РД недостаточной признала Госканцелярия.

Однако Эдгар Пастарс уверен, что в этом случае аргументы лучше бы было оценивать самим политикам:

"Это нужно оценить политикам в политическом процессе, а не в судебном процессе. И им нужно понимать, были ли эти аргументы достаточно убедительными, чтобы такой закон можно было принять".

Нарушил ли Сейм закон?

Эдгар Пастарс пояснил, что согласно нынешней регулировке, Сейм может использовать практически любое оправдание, чтобы распустить Рижскую думу. В свою очередь, если бы кто-то обратился в Суд Сатверсме в связи с решением Сейма о роспуске думы, проигрыша в любом случае бы не было:

"[Возможный] проигрыш в Суде Сатверсме не оставляет никаких правовых последствий в этом случае".

"Поэтому у Сейма нет никаких правовых рисков вне зависимости от решения, которое он примет. Единственное, парламент может рисковать репутацией", - пояснил эксперт в области конституционных прав.

До сих пор не было прецедента, чтобы в Суде Сатверсме оспаривали решение Сейма о роспуске думы, юрист считает, что было бы "очень хорошо", если бы это произошло. Это "установит границы" для будущих подобных случаев.

Что произойдет, если будет принято решение о роспуске Рижской думы?

Согласно закону, после роспуска думы будет назначена временная администрация. Она будет "присматривать" за городом и выполнять предусмотренные в законах функции думы до избрания новой думы.

По предложение VARAM, администрация могла бы состоять из трех человек. В законопроекте указано: если Сейм проголосует за роспуск Рижской думы, руководителем временной администрации до внеочередных выборов может быть госсекретарь VARAM Эдвин Балшевицс. Кроме того, в администрации в качестве заместителя руководителя может работать директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, а членом администрации - заместитель директора юридического департамента Министерства юстиции Алексей Ремесов.

Руководитель временной администрации будет исполнять обязанности мэра, а его заместитель - вице-мэра. В свою очередь член временной администрации будет выполнять обязанности руководителя комитетов, установленные в нормативных актах.

Говоря о времени, как долго может работать временная администрация, нужно отметить, что это зависит от даты выборов. Эти сроки, согласно словам Пуце, установит Сейм.

Теоретически, если Сейм поддержит предложение VARAM, новые выборы могут состояться уже в марте будущего года.

Таким образом, временная администрация могла бы проработать примерно 2,5 месяца, признал министр.

В то же время, как указал Эдгар Пастарс, этот срок может быть и более длительным. Как ранее сообщало агентство LETA, оппозиционные депутаты Сейма собрали подписи, чтобы попросить президента остановить публикацию закона, который позволит избрать Рижскую думу на более чем пять лет, и организовать сбор подписей жителей за проведение референдума по этому вопросу.

Говоря о задачах временной администрации, Пуце подтвердил, что администрации придется делать все, чтобы предотвратить допущенные Рижской думой нарушения в сфере вывоза мусора.

Напомним, Сейм в четверг, 19 декабря, в первом чтении одобрил подготовленный VARAM законопроект о роспуске Рижской думы.

За законопроект проголосовали 53 депутата, против были 40.

Рассмотрение закона в Сейме состоится 16 января.