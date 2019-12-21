Фото: в Кенгарагсе неизвестные выбили стёкла сразу у нескольких автомобилей

"По Прушу насчитали 7 машин с побитыми стеклами на 13.00, утром думаю больше было", - пишет Виктория.

Пока люди в комментариях высказывают предположения, кто и зачем это сделал, ещё несколько жителей района поделились фотографиями своих порченых автомобилей.

Некоторые пользователи рассказывают, что у нескольких машин были ещё и спущены шины.

В Instagram-аккаунте Sadursme появилось видео, на котором видно практически целый ряд машин с выбитыми стёклами.

