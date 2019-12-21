Сб, 21.12.2019
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Фото: в Кенгарагсе неизвестные выбили стёкла сразу у нескольких автомобилей

ФОТО: Facebook.com/groups/kengarags/

Сегодня, 21 декабря, в соцсети Facebook в группе "Кенгарагс" пользователь Виктория Врублевска опубликовала фото нескольких автомобилей с выбитыми стёклами. 

"По Прушу насчитали 7 машин с побитыми стеклами на 13.00, утром думаю больше было", - пишет Виктория. 

Пока люди в комментариях высказывают предположения, кто и зачем это сделал, ещё несколько жителей района поделились фотографиями своих порченых автомобилей.

Некоторые пользователи рассказывают, что у нескольких машин были ещё и спущены шины. 

В Instagram-аккаунте Sadursme появилось видео, на котором видно практически целый ряд машин с выбитыми стёклами. 
 

На момент публикации комментарий полиции пока получить не удалось.

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