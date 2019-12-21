LTV7: Латвийские врачи не поехали за роженицей в Валгу. В Валмиеру её доставили эстонские медики

Андрис Апсалонс и Лиене Бетте проживают в волости Эргемес. 24 ноября они отправились в гости к друзьям в Валгу. Лиене была беременна, но ничто не говорило о том, что ребёнок может появиться на свет раньше положенного срока.

"Час ночи. И жена спрашивает, какого цвета должны быть околоплодные воды. Воды отошли, поехали… Никуда мы не поехали. Любимая говорит — появилась головка. Я смотрю и понимаю, что малыш сейчас родится. Попросил жену лечь и потужиться. Артис уже в моих руках. И началась эта карусель со скорой помощью", - рассказывает отец ребёнка.

Мужчина позвонил в 112. Его семья находилась в Валге — на расстоянии 900 метров от Валки. Диспетчер предложил Андрису соединить его с врачом, который расскажет, как самому добраться до Видземской больницы в Валмиере, которая находится на расстоянии 55 километров.

"Я так и не понял — меня отшили или нет. Я бы сам дома не стал перерезать пуповину. Тогда я попросил соединить меня с эстонской скорой помощью. Эстонцы приехали через три минуты", - вспоминает Андрис.

Родильное отделение в Эстонской больнице в Валге с прошлого года закрыто, а потому эстонские медики повезли семью в ту же Валмиеру.

В Службе неотложной помощи сказали, что латвийские врачи не обслуживают территории других государств. Валга — город в Эстонии.

"У латвийской Службы неотложной помощи есть договор с эстонскими коллегами. Если кому-то из нас нужна помощь медиков в критических ситуациях, то мы можем просить друг друга о помощи. Ежегодно у нас около 20 таких случаев сотрудничества", - пояснила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.