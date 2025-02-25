Ушла из жизни известный пульмонолог Инета Грисле

Грисле более 30 лет работала в Центре туберкулезных и легочных заболеваний, где с 2008 года возглавляла отделение дифференциальной диагностики. Она была одним из ведущих специалистов по пульмонологии и лечению астмы в Латвии, одновременно консультируя пациентов в Рижской 1-й больнице, обучая резидентов и читая лекции студентам-медикам в Рижском университете им. Страдиня.

Грисле представляла Латвию на Европейском форуме профессиональных ассоциаций, а также возглавляла Латвийский регистр пациентов с тяжелой формой астмы. За время своей карьеры она проводила клинические исследования и публиковала научные работы как в Латвии, так и на европейском уровне, специализируясь на исследовании и лечении особо тяжелой астмы.

Прощание с Инетой Грисле состоится 1 марта в 12:00 в Рижском крематории по адресу улица Вароню, 3А.

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