Объект городской среды в виде букв "Rīga" со скульптурой кота из мультфильма "Поток", который находится на площади у памятника Свободы в центре столицы, будет временно перемещен в место проведения благотворительного баскетбольного матча, сообщает Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Объект Rīga с котом из "Потока" временно переместят с площади у памятника Свободы
Матч состоится 1 марта в 20:00 в Xiaomi Arena. В нем примут участие команды Rīgas Zeļļi и BK Ventspils.
Девиз мероприятия - "Давайте исполним детские мечты". В сотрудничестве с компанией Rimi, Фондом детских больниц и медиакомпанией TV3 Group будут собираться средства в поддержку детей.
Сторонники спорта и благотворительности приглашаются на игру, чтобы принести радость, надежду и силу тем, кто в этом нуждается.
3 марта объект с котом из "Потока" будет возвращен на площадь у памятника Свободы.
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