Объект Rīga с котом из "Потока" временно переместят с площади у памятника Свободы

Матч состоится 1 марта в 20:00 в Xiaomi Arena. В нем примут участие команды Rīgas Zeļļi и BK Ventspils.

Девиз мероприятия - "Давайте исполним детские мечты". В сотрудничестве с компанией Rimi, Фондом детских больниц и медиакомпанией TV3 Group будут собираться средства в поддержку детей.

Сторонники спорта и благотворительности приглашаются на игру, чтобы принести радость, надежду и силу тем, кто в этом нуждается.

3 марта объект с котом из "Потока" будет возвращен на площадь у памятника Свободы.

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