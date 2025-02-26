Какие цели преследуют страны - от Турции до США - в Сирии?

По некоторым оценкам, в СНА насчитывают от 70 000 до 90 000 бойцов.

У США в Сирии порядка 900 военнослужащих. Страна также поддерживает Сирийские демократические силы (СДС), которыми руководят курды. Силы контролируют северо-восток и восток страны.

К Сирийским демократическим силам относят и Отряды народной самообороны (ОНС) также под руководствам курдов.

По некоторым данным, в СДС насчитывается от 40 000 до 60 000 бойцов, из которых 20 000-30 000 принадлежат к ОНС.

Районы южной Сирии, где проживает большое количество друзов, контролируются такими ополченцами, как Южный фронт и Штаб операций на юге.

Однако, как говорит Пол Салем: "друзские деревни в основном приняли власть ХТШ".

Какие цели в Сирии преследует Турция?

Турция хочет, чтобы бойцы ОНС и других курдских ополчений были включены в регулярную армию Сирии Фото: Getty Images

Турция поддерживала "Хайят Тахрир аш-Шам", когда группировка управляла провинцией Идлиб. К примеру, предоставляла ей такие услуги, как электроснабжение и связь.

Турция также стала первой страной, направившей своих представителей в Дамаск после того, как ХТШ установила контроль над столицей. Среди них был глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

По мнению Нанара Хавача, старшего аналитика по Сирии в Международной кризисной группе (ICG), Турция преследует в Сирии две цели.