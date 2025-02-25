Лазарев приговорен к двум годам лишения свободы. Ранее обвиняемый просил об отсрочке исполнения приговора, но Рижский городской суд отклонил его просьбу.

Поскольку Лазарева не удалось найти по указанным адресам, полиция попросила принять решение об объявлении его в розыск.

Приговор мужчине был вынесен в апреле прошлого года. Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство по этому делу.

Ранее суд первой инстанции признал Лазарева виновным и приговорил его к условному наказанию в соответствии со статьей 55 Уголовного закона. Окружной суд, рассматривая апелляционную жалобу, отменил решение Рижского городского суда о применении условного наказания.

Первоначально летом 2023 года прокуратура за нападение на молодого человека назначила Лазареву 200 часов общественных работ. Достичь такого соглашения удалось потому, что обвиняемый признал свою вину и выплатил потерпевшему требуемую компенсацию морального вреда - 6034 евро.

Однако адвокат молодого человека обжаловал решение прокурора, Генеральная прокуратура отменила постановление прокурора об указанном наказании, а уголовное производство было возобновлено.