На восстановление Украины после войны РФ потребуется примерно 500 млрд евро, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль: На восстановление Украины потребуется 500 млрд евро
На восстановление Украины после вторжения РФ и трех лет войны потребуется примерно 500 млрд евро. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместного заседания Кабмина и Еврокомиссии (ЕК).
"Такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы - ключевой задачей на годы вперед", - считает он.
По мнению главы Кабмина, одним из главных ресурсов должны стать замороженные активы РФ. "Пришло уже время конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль, добавив, что "пора кристаллизовать соответствующую юридическую основу".
Оценка ущерба ЕК и Всемирным банком
Согласно оценке ущерба и потребностей (RDNA4) на 31 декабря 2024 года, обнародованной правительством Украины, Всемирным банком, ЕК и Организацией Объединенных Наций, общая стоимость реконструкции и восстановления составит 524 млрд долларов (506 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на минувший год.
В 2025 году правительство Украины при поддержке доноров зарезервировало 7,37 млрд долларов (7,12 млрд евро) на решение приоритетных задач в области жилья, образования, здравоохранения, соцзащиты, энергетики, транспорта, водоснабжения, разминирования и гражданской обороны. При этом дефицит средств за текущий год составит 9,96 млрд долларов (9,62 млрд евро). Для успешного восстановления Украины решающее значение имеет мобилизация частного сектора, указали в ЕК.
Новая помощь Украине на 10 млрд евро
В ходе визита в Киев 24 февраля лидеры Евросоюза и целого ряда стран объявили о выделении новых пакетов помощи. ЕС передаст новую помощь Украине на 3,5 млрд евро уже в марте, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Эти средства представляют собой кредит, который будет погашен за счет дохода от замороженных российских денег, указала она.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить финансовую помощь Киеву на 5 млрд долларов (4,77 млрд евро), она также будет финансироваться за счет доходов от замороженных средств РФ. О передаче Киеву новых пакетов помощи заявили также Испания, Норвегия, Финляндия, Дания и другие государства. В общей сложности в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине зарубежные партнеры объявили о помощи примерно на 10 млрд евро, подсчитали украинские СМИ.
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