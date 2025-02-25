На восстановление Украины после вторжения РФ и трех лет войны потребуется примерно 500 млрд евро. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместного заседания Кабмина и Еврокомиссии (ЕК).

"Такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы - ключевой задачей на годы вперед", - считает он.

По мнению главы Кабмина, одним из главных ресурсов должны стать замороженные активы РФ. "Пришло уже время конфисковать эти активы", - заявил Шмыгаль, добавив, что "пора кристаллизовать соответствующую юридическую основу".

Оценка ущерба ЕК и Всемирным банком

Согласно оценке ущерба и потребностей (RDNA4) на 31 декабря 2024 года, обнародованной правительством Украины, Всемирным банком, ЕК и Организацией Объединенных Наций, общая стоимость реконструкции и восстановления составит 524 млрд долларов (506 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на минувший год.