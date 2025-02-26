В Латвии языковой вопрос годами сводится к противостоянию латышского и русского. Однако за последние 20 лет в страну тихо, но стремительно вошел английский. Он прочно закрепился в туризме, науке и коммуникациях, а подростки, похоже, порой говорят на нем чаще, чем на родном. Насколько глубоки корни английского в Латвии, как эксперты оценивают его влияние и действительно ли английский уже победил?
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В борьбе латышского и русского победил английский?
"Меня беспокоит, что молодежь говорит наполовину по-латышски, наполовину по-английски", - признается лингвист и переводчик, профессор Латвийского университета Андрейс Вейсбергс. Например, сейчас среди подростков модно называть лучшего друга bestija (от bestie, "лучший друг" на англ.).
"Когда кто-то говорит mana bestija, не всегда понятно, что имеется в виду", - улыбается профессор.