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В борьбе латышского и русского победил английский?

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Убранное слово "вокзал" с фасада вокзала
Убранное слово "вокзал" с фасада вокзала Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвии языковой вопрос годами сводится к противостоянию латышского и русского. Однако за последние 20 лет в страну тихо, но стремительно вошел английский. Он прочно закрепился в туризме, науке и коммуникациях, а подростки, похоже, порой говорят на нем чаще, чем на родном. Насколько глубоки корни английского в Латвии, как эксперты оценивают его влияние и действительно ли английский уже победил?

"Меня беспокоит, что молодежь говорит наполовину по-латышски, наполовину по-английски", - признается лингвист и переводчик, профессор Латвийского университета Андрейс Вейсбергс. Например, сейчас среди подростков модно называть лучшего друга bestija (от bestie, "лучший друг" на англ.)​.

"Когда кто-то говорит mana bestija, не всегда понятно, что имеется в виду", - улыбается профессор​.

Молодежный сленг уже "латышизировал" английские слова: skrolēt (листать), nošērot (поделиться), heitot (хейтить). Они подчиняются латышским грамматическим правилам и склоняются как родные.

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