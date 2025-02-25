Видео Пассажиры автобуса рассказывают о трагической аварии в Бабитской волости

Как выяснили журналисты Degpunktā, перед тем, как случилась авария, водитель автобуса собирался остановиться на остановке и начал снижать скорость. В этот момент перед ним со встречной полосы выехал автомобиль. Столкновение произошло лоб в лоб.

По словам очевидцев, осколки стекол долетели до пятого ряда сидений в салоне автобуса. По словам одного из пассажиров, он сидел сзади и получил незначительные травмы, а те, кто сидел спереди, пострадали сильнее. Лицо водителя также было залито кровью, рассказали свидетели.

Еще один пассажир поделился, что удар был очень сильным и вызвал шоковое состояние. Одна женщина вылетела в переднюю часть автобуса и попала в больницу с серьезными травмами.

Пассажиры автобуса смогли продолжить поездку в Ригу примерно через три часа после происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!