Мимими-2019: что нас умилило и заставило улыбнуться в уходящем году

Провожая уходящий год, мы, как правило, вспоминаем о трагедиях, катастрофах, политических конфликтах, скандалах, безвременно ушедших звездах, но ведь и много хорошего и забавного происходит вокруг нас ежегодно. И пусть эти события не вызывают особый резонанс в обществе, зато они согревают сердца, радуют душу и поднимают настроение.