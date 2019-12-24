Вт, 24.12.2019
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Мимими-2019: что нас умилило и заставило улыбнуться в уходящем году

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Принц Гарри - первый мужчина в королевской семье, который сделал это!

ФОТО: AP/Scanpix/Instagram/Коллаж Русского TVNET

Провожая уходящий год, мы, как правило, вспоминаем о трагедиях, катастрофах, политических конфликтах, скандалах, безвременно ушедших звездах, но ведь и много хорошего и забавного происходит вокруг нас ежегодно. И пусть эти события не вызывают особый резонанс в обществе, зато они согревают сердца, радуют душу и поднимают настроение.

Рождество и Новый год такие светлые и добрые праздники, что в их преддверии хочется вспомнить что-то, что вызвало у нас положительные эмоции - умилило и просто заставило улыбнуться.

Листайте нашу подборку ниже и улыбнитесь еще раз!

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Принц Гарри - первый мужчина в королевской семье, который сделал это!

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