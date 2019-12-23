Достижение в области безопасности дорожного движения - машина с 360-градусными камерами

Согласно его словам, после введения вышеупомянутой системы контроля безопасности движения, полиция выявила, что "к сожалению, нарушений очень много". По его словам, водители легковых авто ездят по полосам для общественного транспорта, говорят за рулем по телефону и не включают поворотники.