Достижение в области безопасности дорожного движения - машина с 360-градусными камерами

Главным достижением уходящего года в области надзора за безопасностью дорожного движения был полицейский микроавтобус, оборудованный 360-градусными камерами. Об этом заявил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис в передаче "Утренняя панорама" LTV.
Согласно его словам, после введения вышеупомянутой системы контроля безопасности движения, полиция выявила, что "к сожалению, нарушений очень много". По его словам, водители легковых авто ездят по полосам для общественного транспорта, говорят за рулем по телефону и не включают поворотники.
В целом, с помощью таких камер в первые месяцы было зафиксировано очень большое число нарушений.
Напомним, в конце октября на улицах начал работать нетрафарированный полицейский микроавтобус с камерой в 360 градусов.
Публично доступная информация свидетельствует о том, что конкретная закупка обозначена как "автоматическая система считывания и распознавания номерных знаков государственных транспортных средств и фиксирования совершенных в дорожном движении нарушений".
Галерея: Оборудованный камерой в 360 градусов нетрафарированный микроавтобус Госполиции