Кенгарагс: у ряда автомобилей выбиты стёкла. Полиция просит отозваться очевидцев

"По Прушу насчитали 7 машин с побитыми стеклами на 13.00, утром думаю больше было", - пишет Виктория.

Также ещё несколько жителей района поделились фотографиями своих порченых автомобилей.

Некоторые пользователи рассказали, что у нескольких машин были ещё и спущены шины.

В Instagram-аккаунте Sadursme появилось видео, на котором видно практически целый ряд машин с выбитыми стёклами.

В Госполиции подтвердили, что 21 декабря была получена информация о массовых повреждениях автомобилей в Риге (Кенгарагс).

Текущая информация полиции свидетельствует, что у 14 машин, которые были припаркованы недалеко друг от друга, были выбиты стёкла, а у двух авто были спущены шины.

В связи с случившемся было возбуждено несколько уголовных дел о порче чужого имущества.

Госполиция призывает отозваться очевидцев преступления и лиц, которые могли бы обладать любой ценной информацией. Обращаться можно по номерам телефонов 67086800 или 110, а также в участок Госполиции в Кенгарагсе (улица Визлас, 1).