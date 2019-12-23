Пн, 23.12.2019
Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Патрисио Мануэль, профессиональный боксёр-трансгендер

Децл - Кирилл Толмацкий

ФОТО: Пресс-фото

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35-и лет. 

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года, выступал под сценическим псевдонимом Децл.

Дебютный альбом артиста "Кто? ты", выпущенный в 2000 году, входит в число самых продаваемых альбомов в России. Тираж альбома составил более миллиона экземпляров.

Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ