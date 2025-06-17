Видео За занавесом: россияне выдают свою халатность за теракт

"Террористический режим Украины не хочет мира"; "Российский меморандум содержит минимум самоочевидных требований"; "Жители крупных украинских городов, собирайте семьи и уезжайте, потому что все закончится очень плохо" - таковы были основные сообщения российской пропаганды на прошлой неделе.
Кремлевские пропагандисты по-прежнему избегают упоминать блестящую украинскую операцию "Паутина", в ходе которой значительное количество российских стратегических бомбардировщиков было уничтожено точечными ударами по военным аэродромам.
Вместо этого весь идеологический акцент делается на двух обрушенных мостах в Брянской и Курской областях. В Брянской области мост обрушился, когда по нему проезжал грузовик. Пассажирский поезд врезался в обрушенный мост, в результате чего с рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Есть погибшие и пострадавшие.
Российский диктатор Владимир Путин 4 июня заявил, что это были акты терроризма, совершенные Украиной, а с террористами никакие переговоры невозможны. Все пропагандисты кричали об ответных ударах, которые будут ужасны.
На самом деле, крушение пассажирского поезда - это халатность российских служб, которая не имеет никакого отношения к украинцам. Однако это идеальный повод объявить Украину террористической организацией, заявить, что встреча Путина с Зеленским невозможна и 30-дневного перемирия с террористами тоже не будет.
"Удары возмездия" по мирным жителям
Правда, факты полностью противоположны. Украина нацелена только на российскую военную инфраструктуру, в то время как россияне массово запускают ракеты по украинским городам. Поэтому нет оснований говорить об украинском терроризме, тогда как военные преступления, совершенные Россией против мирного населения, доказаны на международном уровне.
Что касается взорванного моста в Брянске, то украинский журналист Олег Чеславский пишет на сайте fakeoff.org, что "эта катастрофа была не актом терроризма, а фатальным результатом систематической халатности, и ее быстро использовали как пропагандистский инструмент для сокрытия стратегических военных неудач".
BBC, ссылаясь на анонимного украинского сотрудника госбезопасности, также сообщила, что инциденты были российской операцией под "ложным флагом", направленной на "манипулирование международным мнением" перед российско-украинскими мирными переговорами в Турции.
Чеславский указывает, что между обрушением моста и крушением поезда прошло тридцать минут. За это время не было сделано никакого предупреждения, не был отправлен сигнал об остановке движения поездов, не было аварийного отключения. По любым стандартам безопасности на транспорте, в том числе российским железнодорожным протоколам, это было грубым невыполнением служебных обязанностей.
Как отмечает журналист, даже если взрывы мостов были диверсиями украинцев, цель была явно военной. В момент обрушения поблизости не было ни одного пассажирского поезда. Смертельная авария с пассажирским поездом произошла из-за того, что российские учреждения не отреагировали на известные риски.
Катастрофа, закончившаяся гибелью нескольких мирных жителей, произошла в первую очередь из-за того, что Россия давно использует опасную тактику совмещения гражданской и военной логистики на одних и тех же железнодорожных линиях. А именно, пассажирские поезда ходят по маршрутам, по которым перевозят танки и артиллерию, а немаркированные военные грузы перевозятся на общих платформах.
Подведем итог: даже если украинцы взорвали Брянский мост, который русские используют в военных целях, пассажирский поезд врезался в него через полчаса после обрушения. Поэтому российские власти должны ответить на вопрос, почему машинист пассажирского поезда не был проинформирован об обрушении моста в течение получаса.
Вместо того, чтобы искать ответы, украинцев выставляют виновными. Это прекрасный повод для россиян, по крайней мере в их собственных глазах, наносить варварские удары по украинским городам, где нет военных целей, а есть только мирные жители.
Поэтому довольно убого выглядит нытье бывшего представителя Латвии в Европарламенте Андрея Мамыкина о том, что ни одна западная страна не выразила соболезнования России в связи с "терактом" и это лишь подтверждает, что западники не считают россиян за людей
Не мир, а капитуляция
Отказавшись предоставить Украине меморандум перед очередным раундом мирных переговоров, Россия, наконец, представила его в Стамбуле. Как и ожидалось, содержание меморандума предусматривает фактическую капитуляцию Украины и полностью не соответствует международному праву.
А именно, первым пунктом меморандума является требование России о международном признании включения четырех незаконно оккупированных украинских территорий - Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья - в состав России на основе незаконно проведенных и непризнанных на международном уровне "референдумов". Также, хотя россияне не полностью контролируют вышеупомянутые территории, есть требование о выводе с них украинских войск.
Второй пункт меморандума - о нейтралитете Украины и невступлении в НАТО, за которым следует требование о признании русского языка официальным. При этом отмечается, что возможный мирный договор будет подписан после проведения выборов на Украине, несмотря на позицию Киева о невозможности проведения выборов в военное время.
Как утверждают россияне, это минимальные и самоочевидные требования, которые устраняют причины конфликта. Как известно, Кремль считает, что причиной боевых действий является "незаконный государственный переворот" и стремление Украины вступить в НАТО.
Естественно, такие требования, которые означают фактическую капитуляцию Украины и переход под российский протекторат, для Украины неприемлемы.
Кроме того, 4 июня Путин после долгого молчания заявил, что после взрывов на мостах Украину следует считать террористической организацией, а никаких переговоров с террористами быть не может. Примечательно, что Путин вообще не прокомментировал операцию "Паутина", как будто ее и не было.
Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, пишет, что многие на Западе рассматривают атаки Украины на российские стратегические силы как шаг, который укрепляет переговорную позицию Киева.
"Эти удары показывают России, что у Украины есть возможности, которые ранее считались немыслимыми, и сигнализируют Западу, что у Украины есть "карты" для продолжения борьбы. Идея заключается в том, что Кремль, как коллективная единица принятия решений, постепенно будет вынужден идти на уступки. Но я думаю, что эффект, скорее всего, будет обратным", - считает исследователь.
А именно, по словам Становой, такие атаки только укрепят решимость Путина ликвидировать украинское государство в его нынешнем виде. Убеждение Путина в том, что геополитическая ориентация Украины представляет собой долгосрочную экзистенциальную угрозу, будет укрепляться, а его решимость сделать ее "дружественной" усилится, независимо от цены.
"Чтобы было ясно: я не предлагаю Западу прекратить поддержку Украины или Украине сдаться. Скорее, как давний политический аналитик, работающий с российской проблематикой, я пытаюсь объяснить текущую траекторию: путинская Россия теперь еще больше готова сражаться бесконечно и все больше уверена в том, что она побеждает и имеет ресурсы, чтобы продолжать не только до 2025 года, но и в 2026 году и далее. Более того, остается значительный потенциал для дальнейшей радикализации и эскалации. Нападение на слабые места России без достаточных военных рычагов для защиты и обеспечения безопасности Украины - это действие, которое может иметь последствия, которые многие в настоящее время недооценивают", - предупреждает Становая.
Потоки лжи
Глава российской делегации Владимир Мединский и другие высокопоставленные должностные лица также ложно обвинили Украину в задержке обмена павшими солдатами, заявив, что Украина не желает забирать своих павших. Это абсолютная ложь.
Москва обвинила Киев в неожиданной задержке передачи военнопленных и тел погибших солдат в момент, когда сотни тел украинских солдат лежали в рефрижераторах.
Украинские официальные лица отвергли это утверждение, заявив, что обе стороны договорились в субботу об обмене тяжелоранеными и молодыми солдатами, а дата репатриации тел еще не назначена.
Глава Службы военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его страна строго придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей и "мероприятия по репатриации" должны начаться на этой неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил СМИ, что Украина делает все возможное для освобождения пленных и возвращения тел солдат. "К сожалению, до сих пор нет полного российского списка более чем тысячи погибших, о котором мы договорились в Стамбуле", - сказал Зеленский.
У Украины есть обоснованные опасения, что Россия может вернуть своих погибших вместо украинских. Это большая проблема, поскольку в большинстве случаев невозможно идентифицировать тела.
"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные вопросы в информационных целях", - заявил в Telegram украинский координационный штаб по обмену военнопленными, добавив, что призывает "российскую сторону прекратить играть в грязные игры".
Мединский также заявил, что Украина лжет о детях, насильно вывезенных с Украины. Напомним, что возвращение на родину похищенных россиянами украинских детей - одно из требований Украины. Россияне утверждают, что насильно вывезенных детей нет, что является полной ложью.
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