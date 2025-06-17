Видео За занавесом: россияне выдают свою халатность за теракт

А именно, по словам Становой, такие атаки только укрепят решимость Путина ликвидировать украинское государство в его нынешнем виде. Убеждение Путина в том, что геополитическая ориентация Украины представляет собой долгосрочную экзистенциальную угрозу, будет укрепляться, а его решимость сделать ее "дружественной" усилится, независимо от цены.

"Чтобы было ясно: я не предлагаю Западу прекратить поддержку Украины или Украине сдаться. Скорее, как давний политический аналитик, работающий с российской проблематикой, я пытаюсь объяснить текущую траекторию: путинская Россия теперь еще больше готова сражаться бесконечно и все больше уверена в том, что она побеждает и имеет ресурсы, чтобы продолжать не только до 2025 года, но и в 2026 году и далее. Более того, остается значительный потенциал для дальнейшей радикализации и эскалации. Нападение на слабые места России без достаточных военных рычагов для защиты и обеспечения безопасности Украины - это действие, которое может иметь последствия, которые многие в настоящее время недооценивают", - предупреждает Становая.