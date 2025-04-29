Личный опыт Рижанин о языковом экзамене на гражданство: "Это на уровне начальной школы"

"Пройдя весь путь от начала до конца, я осознал, каким был дураком, что не сделал это еще лет двадцать назад. Практически все, что я читал в соцсетях, оказалось ложью и попыткой оправдать собственное незнание латышского языка и нежелание знать что-либо о стране, в которой живешь", - говорит рижанин Виталий (имя изменено) о процессе натурализации, который завершил буквально только что.
TVNET+ побеседовал с мужчиной и выяснил все детали процесса сдачи экзамена на гражданство.
Виталию 40 лет, практически всю свою жизнь он прожил в Латвии, однако заявление на натурализацию подал лишь в прошлом году. По его словам, мысль о том, чтобы сдать на гражданство, возникла давно, но "руки не доходили" - отпугивала бюрократия, а также доступная в соцсетях информация от тех, кто не сдал или сдал не с первого раза.
"Окончательное решение я принял после 24 февраля 2022 года", - рассказывает Виталий.