Фото 14 человек погибли в результате российских авиаударов по Киеву

По меньшей мере 14 человек погибли в результате удара российских беспилотников и ракет по Киеву в ночь на вторник, 17 июня, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Он добавил, что спасательные работы по поиску людей под завалами продолжаются.
По меньшей мере 44 человека получили ранения.
На одном из видео с места происшествия видно, что в жилом доме полностью разрушена лестничная клетка.
"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Галерея: Российские авиаудары по Киеву 17 июня
"Вражеские беспилотники все еще направляются к городу с трех сторон. Существует также угроза ракет! Не покидайте убежища!" - добавил градоначальник.
Ткаченко объявил, что столица подвергается комбинированной атаке противника.
"Россияне используют ракеты и ударные беспилотники. Есть пожары в разных районах", - сообщил он.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, под российскую атаку попали 27 районов столицы. Среди целей были жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Андрей Ермак, руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram, что Москва "продолжает войну против мирного населения", нанося новые удары по "жилым домам в Киеве".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!