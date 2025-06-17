Фото 14 человек погибли в результате российских авиаударов по Киеву

Он добавил, что спасательные работы по поиску людей под завалами продолжаются.

По меньшей мере 44 человека получили ранения.

На одном из видео с места происшествия видно, что в жилом доме полностью разрушена лестничная клетка.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Галерея: Российские авиаудары по Киеву 17 июня

"Вражеские беспилотники все еще направляются к городу с трех сторон. Существует также угроза ракет! Не покидайте убежища!" - добавил градоначальник.

Ткаченко объявил, что столица подвергается комбинированной атаке противника.

"Россияне используют ракеты и ударные беспилотники. Есть пожары в разных районах", - сообщил он.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, под российскую атаку попали 27 районов столицы. Среди целей были жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Андрей Ермак, руководитель аппарата президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram, что Москва "продолжает войну против мирного населения", нанося новые удары по "жилым домам в Киеве".