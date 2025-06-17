Один из крупнейших военных кораблей в мире, возможно, направился на Ближний Восток

В 16:45 понедельника судно пересекло Малаккский пролив в сторону Индийского океана, согласно данным сайта Marine Traffic, Nimitz - один из крупнейших военных кораблей в мире.

Вьетнамский правительственный чиновник подтвердил агентству AFP, что прием на борту Nimitz, запланированный на 20 июня в рамках визита корабля во Вьетнам с 19 по 23 июня, был отменен. Собеседник агентства показал письмо из посольства США, в котором говорится, что Министерство обороны отменяет мероприятие по причине "чрезвычайной оперативной необходимости".

Посольство США в Ханое и пресс-секретарь Nimitz отказали AFP в комментариях.

Как уже сообщалось, в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. Взаимные атаки продолжаются уже пятый день.

Посол США в Израиле сообщил в понедельник, что посольство США в Тель-Авиве получило незначительный ущерб в результате удара иранской ракеты.