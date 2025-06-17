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"Выгнал из дома, сказав, чтобы ребенок умер"

Перевод: rus.tvnet.lv
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В Латвии более 97 тысяч семей, в которых матери воспитывают детей в одиночку. Почти 42 тысячам детей государство выплачивает алименты вместо другого родителя, чаще всего - отца. Хотя в этом году минимальная сумма алиментов увеличилась, некоторые матери, которые воспитывают детей в одиночку, не в состоянии свести концы с концами без помощи родственников. По оценкам матерей, минимальный прожиточный минимум для женщины с ребенком составляет 1200 евро в месяц. Однако есть женщины, которые содержат свои семьи самостоятельно и наслаждаются статусом матери-одиночки. Четыре матери делятся своим опытом.

Они встретились, чтобы договориться о раздельной опеке над ребенком, и "так же глупо и бурно" сошлись. Иева говорит, что всегда хотела "пару" - двоих детей, мальчика и девочку. "В то время у меня была внутренняя потребность в том, чтобы у детей был один отец", - вспоминает она.

Пара прожила вместе всего несколько месяцев, пока "не вмешался алкоголь". Когда Иева ждала второго ребенка, у нее была временная защита от насилия. "Я не знаю, насколько серьезной была ситуация, но для беременной женщины все очень тревожно. Когда моя беременность подошла к концу, мы перестали жить вместе. Он больше не выходил на связь, но в тот день, когда родители повезли меня на роды, он позвонил: "Привет, что ты делаешь? Я хотел остаться на ночь". Ну, извини, я разрушила твои планы", - иронизирует Иева, вспоминая отношение своего бывшего.

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