"Выгнал из дома, сказав, чтобы ребенок умер"

В Латвии более 97 тысяч семей, в которых матери воспитывают детей в одиночку. Почти 42 тысячам детей государство выплачивает алименты вместо другого родителя, чаще всего - отца. Хотя в этом году минимальная сумма алиментов увеличилась, некоторые матери, которые воспитывают детей в одиночку, не в состоянии свести концы с концами без помощи родственников. По оценкам матерей, минимальный прожиточный минимум для женщины с ребенком составляет 1200 евро в месяц. Однако есть женщины, которые содержат свои семьи самостоятельно и наслаждаются статусом матери-одиночки. Четыре матери делятся своим опытом.
Они встретились, чтобы договориться о раздельной опеке над ребенком, и "так же глупо и бурно" сошлись. Иева говорит, что всегда хотела "пару" - двоих детей, мальчика и девочку. "В то время у меня была внутренняя потребность в том, чтобы у детей был один отец", - вспоминает она.