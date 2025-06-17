"Выгнал из дома, сказав, чтобы ребенок умер"

Они встретились, чтобы договориться о раздельной опеке над ребенком, и "так же глупо и бурно" сошлись. Иева говорит, что всегда хотела "пару" - двоих детей, мальчика и девочку. "В то время у меня была внутренняя потребность в том, чтобы у детей был один отец", - вспоминает она.

Пара прожила вместе всего несколько месяцев, пока "не вмешался алкоголь". Когда Иева ждала второго ребенка, у нее была временная защита от насилия. "Я не знаю, насколько серьезной была ситуация, но для беременной женщины все очень тревожно. Когда моя беременность подошла к концу, мы перестали жить вместе. Он больше не выходил на связь, но в тот день, когда родители повезли меня на роды, он позвонил: "Привет, что ты делаешь? Я хотел остаться на ночь". Ну, извини, я разрушила твои планы", - иронизирует Иева, вспоминая отношение своего бывшего.