Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Трамп покинул горный курорт, расположенный в 85 километрах к западу от Калгари, Канада, в понедельник вечером, чтобы вернуться в Вашингтон, где его ждет много важных дел, заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что на саммите, который официально начался в понедельник, было достигнуто многое, но события на Ближнем Востоке вынуждают президента вернуться в Овальный кабинет.

Галерея: Саммит G7 2025 года

Ранее Трамп призвал жителей Тегерана, столицы Ирана, эвакуироваться на фоне военной операции Израиля.

"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, находясь на саммите G7 в Канаде.

Население Тегерана составляет около 10 миллионов человек.

Предупреждение прозвучало в тот момент, когда Израиль усиливает свои атаки на Иран с целью сорвать его программу создания ядерного оружия.

Израильская армия выступила с заявлением, в котором призвала эвакуироваться жителей одного из районов Тегерана.

Трамп покинул Канаду после совместного ужина с другими лидерами G7, хотя изначально планировалось, что он уедет только во вторник вечером.

Помимо прочего, встретиться с Трампом в частном порядке надеялся президент Украины Владимир Зеленский, также приглашенный на саммит G7, но хозяин Белого дома сейчас больше сосредоточен на конфликте Израиля с Ираном, чем на войне России с Украиной.