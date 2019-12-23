Пять зимних образов, чтобы почувствовать себя звездой

Тренд этой зимы - это экомех, а его сочетание с джинсами сделает вас модной и современной.

Латвийская зима позволяет дамам ощутить себя модницами и не убирать одежды светлых оттенков в шкаф.

Универсальная дубленка спасет, если зима вернется в наши широты.

Фэшионисты уходящего года советуют носить брюки и свитер в тон. Модные стилисты рекомендуют выбирать однотонную одежду.

Широкие брюки и свитер с горлом.

Определенно сейчас в тренде широкие и длинные брюки. Модные эксперты советуют сочетать их с однотонным пальто.

Пушистая шуба и кожаные брюки.

Это просто хит уходящего года. Это стиль для дерзких, смелых и ярких. Если к такому образу добавить крупные аксессуары, то можете быть уверены - вы не останетесь незамеченными.

Пуховик всегда в моде!