Пять зимних образов, чтобы почувствовать себя звездой

Хоть декабрь в Латвии выдался без снега стоит позаботиться о зимней верхней одежде. Русский TVNET рассказывает об образах, который позволят вам почувствовать себя звездой.
Тренд этой зимы - это экомех, а его сочетание с джинсами сделает вас модной и современной.
Латвийская зима позволяет дамам ощутить себя модницами и не убирать одежды светлых оттенков в шкаф.
Универсальная дубленка спасет, если зима вернется в наши широты.
Фэшионисты уходящего года советуют носить брюки и свитер в тон. Модные стилисты рекомендуют выбирать однотонную одежду.
Широкие брюки и свитер с горлом.
Определенно сейчас в тренде широкие и длинные брюки. Модные эксперты советуют сочетать их с однотонным пальто.
Пушистая шуба и кожаные брюки.
Это просто хит уходящего года. Это стиль для дерзких, смелых и ярких. Если к такому образу добавить крупные аксессуары, то можете быть уверены - вы не останетесь незамеченными.
Пуховик всегда в моде!
Не спешите убирать в шкаф пуховую куртку. Ее можно смело сочетать со стильным комбинезоном. Латвийская зима позволяет выбрать что-то из светлых, возможно пастельных тонов. Отсутствие снега и грязи позволит добавить к образу обувь на шпильке.