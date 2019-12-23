Пн, 23.12.2019
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Пять зимних образов, чтобы почувствовать себя звездой

ФОТО: https://www.instagram.com/zara

Хоть декабрь в Латвии выдался без снега стоит позаботиться о зимней верхней одежде. Русский TVNET рассказывает об образах, который позволят вам почувствовать себя звездой. 

Тренд этой зимы - это экомех, а его сочетание с джинсами сделает вас модной и современной.

Латвийская зима позволяет дамам ощутить себя модницами и не убирать одежды светлых оттенков в шкаф.

Универсальная дубленка спасет, если зима вернется в наши широты.

Фэшионисты уходящего года советуют носить брюки и свитер в тон. Модные стилисты рекомендуют выбирать однотонную одежду. 

Широкие брюки и свитер с горлом. 

Определенно сейчас в тренде широкие и длинные брюки. Модные эксперты советуют сочетать их с однотонным пальто. 

Пушистая шуба и кожаные брюки. 

Это просто хит уходящего года. Это стиль для дерзких, смелых и ярких. Если к такому образу добавить крупные аксессуары, то можете быть уверены - вы не останетесь незамеченными. 

Пуховик всегда в моде! 

Не спешите убирать в шкаф пуховую куртку. Ее можно смело сочетать со стильным комбинезоном. Латвийская зима позволяет выбрать что-то из светлых, возможно пастельных тонов. Отсутствие снега и грязи позволит добавить к образу обувь на шпильке. 

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