Новый год на Набережной 11 ноября: салют все же состоится

Сначала прозвучала идея отказаться от салюта, но потом все же его решили устроить. Так, рижан и гостей города приглашают встретить 2020 год на набережной 11 ноября, где уже с 21.00 31 декабря начнут работу торговые лавки.

Праздничное мероприятие начнется 31 декабря в 21.00 и продлится до 3.00 новогодней ночи.

На набережной будут работать выездные торговые киоски, а ведущим новогоднего вечера будет Карлис Анитенс. В течение вечера выступят диджей [Ex] da Bass, группа Contryside, Озолс, Атис Иевиньш и The Rock Brothers.

В полночь на набережной состоится праздничный фейерверк, который организует ООО International Fireworks Design.

Любителей активного образа жизни в новогоднюю ночь ждет каток возле Дома конгрессов, который будет открыт с 9.00 31 декабря до 2.00 1 января.

Рижская дума напоминает, что дети до 16 лет могут находиться на мероприятии только вместе с родителями.

Посетителям мероприятия будет также предоставлена возможность согреться у живого огня, а также купить горячую еду и напитки.