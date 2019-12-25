Галкин рассказал о Примадонне, детях, журналистах в Юрмале и суррогатном материнстве

Что касается суррогатного материнства, то Максим Галкин считает, что это личный выбор матери.

"Я для этого человека, создал максимальные условия из возможных. Мы не были знакомы лично. Это была полная анонимность в идеальных условиях... Я платил выше рынка. На мой взгляд, нам очень повезло с ней. Это был очень ответственный человек. Она к этому подошла со всей душой", - сказал Максим, добавив, что у него нет никаких этических противоречий.

Отобрать этого человека помогали специалисты, которые этим занимаются. Это анкеты и всевозможные собеседования. Но на его взгляд, в любом случае - это зарабатывание денег.

"У меня появились дети в 37 лет - это вот самое оно. Я сразу сошел с ума по этим детям", - утверждает он.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram, после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому.

"Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились", - говорит он.

Лиза Галкина ФОТО: скриншот видео

О желтой прессе и слухах

Максим Галкин указывает, что если говорить о статьях про новогодние огоньки, то это была организована травля Константина Эрнста. Он даже не хочет это комментировать. Эта петиция поднималась в топе с помощью денег и была спланированной акцией.

"Я давно привык, что именем Аллы или моим пользуются, чтобы отвлечь людей от чего-то", - указывает Максим.

В качестве примера Галкин назвал новость, о том, что Пугачева выехала на перрон.

Интернет полон новостями о том, что Аллу много лет встречают на перроне. Но новостная повестка создана - люди ее обсуждают. В период летнего затишья, каждый август появляется слух о смерти Аллы.

"Падает траффик на сайтах - Алла умерла! Я с этим постоянно сталкиваюсь", - подытоживает он.

Напомним, Максим Галкин построил замок в деревне Грязь. Он признался, что возводил его, как родовое гнездо. Вместе с Аллой Пугачевой они живут там уже восемь лет. Артист признается, что у них прекрасные соседи, которые стоически выносят давление со стороны желтой прессы. Оказывается, к замку звезд регулярно водят экскурсии. Однажды канал РЕН-ТВ пригнал к дому знаменитостей скайлифт. Тогда Максиму пришлось создать световую защиту, которая создавала стену и было невозможно увидеть, что происходит за забором.