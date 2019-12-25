Галкин рассказал о Примадонне, детях, журналистах в Юрмале и суррогатном материнстве

Популярный российский юморист и шоумен Максим Галкин стал гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?". В откровенном интервью, артист признался, как это быть отцом и охранять покой от назойливой желтой прессы.
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"Когда ты живешь с человеком, то не можешь чувствовать каких-то резких изменений... Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она молодая. Она легкая на подъем, на принятие решений" - рассказывает Максим.
Он признает, что согласен с фразой Пугачевой, которую она однажды сказала в интервью: "Я могу с тобой стареть?" - спросила она. Я ответил - "Да"".
Галкин имеет ввиду, что он не поменяет отношения к семье, не изменит Алле и тому, что у них есть.
"Она может быть спокойна", - утверждает Максим.
Артист считает, что до него Пугачева не дополучила нормального семейного быта.
"Она благодарит меня... В этом доме, она занимается тем, что ей нравится", - говорит Галкин.
О рождении и воспитании Лизы и Гарри
До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.
"Алла мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - отмечает он.
Пугачева морально готовилась к рождению детей думая, что станет бабушкой.
"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... Потому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признается Максим.
Артист говорит не только о том, как быть отцом, но и как вести себя с детьми.
"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то может быть я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - гордится Галкин.
Он считает, что Гари и Лиза такие счастливые, потому, что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гари впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.
Максим признался, что они стараются избегать таких моментов, чтобы дети вообще оставались без родителей. Рядом всегда есть или Максим или Алла.
Рождение детей скрывалось от публики и было тайной. Максиму Галкину и Алле Пугачевой удалось сохранить этот факт.
Только через неделю, после рождения детей юмористу позвонила журналист из "Комсомольской правды" и интеллигентно поинтересовалась о правдивости слухов. Максим понял, что скрывать нет смысла и подтвердил новость. Артист лишь попросил потерпеть до шести часов вечера и не публиковать эту новость, пока ее не расскажут близким.
"Надо отдать должное, они потерпели. Они очень волновались, что этот эксклюзив, эта новость уйдет к коллегам, но она не ушла", - вспоминает Максим.
О том, что звезды станут родителями знали только четыре человека - он, Алла, брат Максима и Кристина.
"Все говорили одно и тоже слово: "Обалдеть"... Это было очень смешно", - вспоминает Галкин.
Что касается суррогатного материнства, то Максим Галкин считает, что это личный выбор матери.
"Я для этого человека, создал максимальные условия из возможных. Мы не были знакомы лично. Это была полная анонимность в идеальных условиях... Я платил выше рынка. На мой взгляд, нам очень повезло с ней. Это был очень ответственный человек. Она к этому подошла со всей душой", - сказал Максим, добавив, что у него нет никаких этических противоречий.
Отобрать этого человека помогали специалисты, которые этим занимаются. Это анкеты и всевозможные собеседования. Но на его взгляд, в любом случае - это зарабатывание денег.
"У меня появились дети в 37 лет - это вот самое оно. Я сразу сошел с ума по этим детям", - утверждает он.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram, после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому.
"Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились", - говорит он.
О желтой прессе и слухах
Максим Галкин указывает, что если говорить о статьях про новогодние огоньки, то это была организована травля Константина Эрнста. Он даже не хочет это комментировать. Эта петиция поднималась в топе с помощью денег и была спланированной акцией.
"Я давно привык, что именем Аллы или моим пользуются, чтобы отвлечь людей от чего-то", - указывает Максим.
В качестве примера Галкин назвал новость, о том, что Пугачева выехала на перрон.
Интернет полон новостями о том, что Аллу много лет встречают на перроне. Но новостная повестка создана - люди ее обсуждают. В период летнего затишья, каждый август появляется слух о смерти Аллы.
"Падает траффик на сайтах - Алла умерла! Я с этим постоянно сталкиваюсь", - подытоживает он.
Напомним, Максим Галкин построил замок в деревне Грязь. Он признался, что возводил его, как родовое гнездо. Вместе с Аллой Пугачевой они живут там уже восемь лет. Артист признается, что у них прекрасные соседи, которые стоически выносят давление со стороны желтой прессы. Оказывается, к замку звезд регулярно водят экскурсии. Однажды канал РЕН-ТВ пригнал к дому знаменитостей скайлифт. Тогда Максиму пришлось создать световую защиту, которая создавала стену и было невозможно увидеть, что происходит за забором.
Галерея: Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина