Чт, 26.12.2019
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  • "Пугачева - это святое": Поездатый Новый год с Настей Ивлеевой, Галкиным, Николаевым и Реввой

"Пугачева - это святое": Поездатый Новый год с Настей Ивлеевой, Галкиным, Николаевым и Реввой
Видео

Настя Ивлеева

ФОТО: скриншот видео

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева выпустила новогодний фильм с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Kyivstoner, Гарика Харламова, Игорь Николаева и других.

Настя Ивлеева, которая не стала известной блогершей, а осталась маникюрщицей с елкой в руках садится в последнюю в уходящем году электричку до Москвы. Там она встречается с Максимом Галкиным, который не стал знаменитым, и украинской звездой Kyivstoner.

В итоге на Новый год случается чудо и компания отправляется в замок Максима Галкина, который живет в замке и женат на Алле Пугачевой. Там они встречают не только детей Гарика и Лизу, но и Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову, а также Гарика Харламова и Александра Ревву с женой.

Герои ведут себя смешно и забавно.

Максим Галкин написал на своей Instagram-странице о своих впечатлениях:

"Получился классный, веселый, местами безбашенный, художественный и документальный, экстремальный и очень домашний, юморной, легкий фильм. Размах съемок - голливудский, концентрация талантливых звезд на метр пленки зашкаливает. Атмосфера такая: жесть и милота в одном флаконе!" - написал он. 

Фильм уже вышел в тренды сервиса YouTube.

Стоит отметить, что подписчикам фильм пришелся по вкусу и они предложили показывать его по телевизору вместо новогодних огоньков. 

"По-моему Галкин стрельнет в следующем году по новому. Крутой он все-таки", "Самая лучшая и интересная часть с Галкиным...", "Я представляю сколько вложено в этот выпуск", "Алла Борисовна так хорошо выглядит, выпуск пушка, спасибо!" - писали фолловеры. 

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