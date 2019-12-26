"Пугачева - это святое": Поездатый Новый год с Настей Ивлеевой, Галкиным, Николаевым и Реввой
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева выпустила новогодний фильм с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Kyivstoner, Гарика Харламова, Игорь Николаева и других.
Настя Ивлеева, которая не стала известной блогершей, а осталась маникюрщицей с елкой в руках садится в последнюю в уходящем году электричку до Москвы. Там она встречается с Максимом Галкиным, который не стал знаменитым, и украинской звездой Kyivstoner.
Герои ведут себя смешно и забавно.
Максим Галкин написал на своей Instagram-странице о своих впечатлениях:
"Получился классный, веселый, местами безбашенный, художественный и документальный, экстремальный и очень домашний, юморной, легкий фильм. Размах съемок - голливудский, концентрация талантливых звезд на метр пленки зашкаливает. Атмосфера такая: жесть и милота в одном флаконе!" - написал он.
Фильм уже вышел в тренды сервиса YouTube.
Стоит отметить, что подписчикам фильм пришелся по вкусу и они предложили показывать его по телевизору вместо новогодних огоньков.
"По-моему Галкин стрельнет в следующем году по новому. Крутой он все-таки", "Самая лучшая и интересная часть с Галкиным...", "Я представляю сколько вложено в этот выпуск", "Алла Борисовна так хорошо выглядит, выпуск пушка, спасибо!" - писали фолловеры.