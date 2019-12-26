"Пугачева - это святое": Поездатый Новый год с Настей Ивлеевой, Галкиным, Николаевым и Реввой

В итоге на Новый год случается чудо и компания отправляется в замок Максима Галкина, который живет в замке и женат на Алле Пугачевой. Там они встречают не только детей Гарика и Лизу, но и Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову, а также Гарика Харламова и Александра Ревву с женой.