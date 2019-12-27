Действительно ли бюджет самоуправлений сократится?

Самоуправлениям нужно считаться с ограниченными средствами или их доходы растут? Эта тема вызвала разногласия среди участников передачи "Krustpunktā" на Латвийском радио 1. Депутат Сейма от оппозиции Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") сделала упрёк, что у самоуправлений были сокращены средства, но представители коалиции возразили, что это неправда. Re:Check проверил сказанное политиками и пришёл к выводу - самоуправления получат меньше, чем ранее было обещано в законе, однако в абсолютных числах все доходы самоуправлений возрастут.

"Любая партия или коалиция, которая придёт к власти в Рижской думе, будет вынуждена решать проблемы города в рамках ограниченного бюджета. Авторы этого ограниченного бюджета сидят тут - это правительственная коалиция. Сумма бюджета для всех самоуправлений уменьшена".

Если посмотреть бюджет самоуправлений в абсолютных числах, то Лунева неправа. Согласно данным Министертсва финансов, ни у одного самоуправления в следующем году доходы бюджета не уменьшатся. Они в общей сложности увеличатся на 5%, главным образом благодаря приросту подоходного налога жителей, пояснили в министерстве. И бюджет Риги возрасте примерно на 23 миллиона.

Пустые обещания и самоуправлениям

Хотя и в передаче Лочмеле-Лунева говорила об уменьшенных суммах, в беседе с Re:Check она пояснила, что важно обратить внимание на объём бюджета относительно всего Госбюджета. Он действительно будет меньше.

ФОТО: Re:baltica

В законе о рамках среднесрочного бюджета за 2018, 2019 и 2020 годы написано, что самоуправлениям должно поступать каждый год 19,6% от налоговых поступлений в общий бюджет. Латвийский союз самоуправлений вычислил, что согласно новому предложению правительства доходы самоуправлений будут образовывать 18,8% от общих доходов.

Это, например, зависит от решения о том, что муниципалитеты должны теперь брать на себя половину расходов от стоимости обеда учеников 1-4 классов. Например, в упомянутой Луневой Риге это примерно три миллиона евро, свидетельствуют расчёты самоуправления. Они также больше не будут получать часть налога за природные ресурсы. Также принято решение самоуправлениям направить не 25% доходов от налога на азартные игры, как было до сих пор, а только 10%. Это решение, как отметили в Министерстве финансов, особенно повлияет на Ригу.

Рига вынуждена отказаться от части своих запланированных доходов по другой причине, а именно в связи с решением включить Rīgas satiksme в государственный сектор и, следовательно, в расчеты государственного бюджета. Государству в следующем году это обойдётся в 72 миллиона евро. Чтобы уменьшить влияние на бюджет, часть подоходного налога жителей Риги - 38 миллионов евро - будет перераспределена в пользу государства.