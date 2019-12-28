В Австралии бушуют пожары: жертвами могут быть тысячи коал

На северо-востоке штата Новый Южный Уэльс обитает до 28 000 коал, однако лесные пожары в последние месяцы значительно сократили их популяцию.

"Уничтожено около 30% их мест обитания. Однако мы будем знать больше, когда пожары успокоятся и мы сможем правильно их оценить", - сообщила федеральный министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лэй.

Между тем, Австралия вновь готовится к экстремальной жаре в ближайшие дни, поскольку волна жары приближается к восточному побережью страны.

Столица Австралии Канберра повысила уровень тревоги пожаров и полностью запретила разводить огонь снаружи, в субботу, 28 декабря, в городе температура поднялась до +38 градусов.

Попытки расчистить землю вокруг обширных зон пожаров в западном и южном Сиднее будут продолжены в выходные дни, до того как в понедельник и вторник в регионе снова наступит жара.

В настоящее время в Новом Южном Уэльсе все еще бушует около 70 пожаров, из которых более 30 не контролируются.