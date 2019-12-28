Посмотрели на аэропорт. За три месяца в Санкт-Петербург не смогли попасть почти 2000 туристов

Но 1760 человек, или 3,2% от числа туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. Причинами стали ошибки в заполнении паспортных данных при оформлении визы, а также нарушение сроков пребывания.

Отмечается, что за последние три месяца более 55 000 человек приехали в Петербург и Ленинградскую область по электронным визам.

Больше всего туристов в северную столицу России приезжает из Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции.

Однако многие иностранцы сталкиваются с проблемами при въезде. Туристы не могут получить объяснения причин отказа в допуске от погранслужб и дожидаются обратных рейсов без вещей в аэропорту.