Посмотрели на аэропорт. За три месяца в Санкт-Петербург не смогли попасть почти 2000 туристов

В октябре Россия разрешила въезд в Санкт-Петербург по электронным визам, что многие восприняли как радостную новость. Однако многие туристы сталкиваются с проблемами при въезде - пограничная служба их просто не выпускает из аэропорта, пишет "Фонтанка".
Но 1760 человек, или 3,2% от числа туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. Причинами стали ошибки в заполнении паспортных данных при оформлении визы, а также нарушение сроков пребывания.
Отмечается, что за последние три месяца более 55 000 человек приехали в Петербург и Ленинградскую область по электронным визам.
Больше всего туристов в северную столицу России приезжает из Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции.
Однако многие иностранцы сталкиваются с проблемами при въезде. Туристы не могут получить объяснения причин отказа в допуске от погранслужб и дожидаются обратных рейсов без вещей в аэропорту.
В местной пограничной службе заверяют, что таких случаев становится меньше. Отмечается, что за последние три месяца в Санкт-Петербург не смогли попасть около 2000 туристов - 750 из 15,8 тысяч человек в октябре, 650 из 16 тысяч в ноябре и 460 из 33 тысяч в декабре.