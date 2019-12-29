Вс, 29.12.2019
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Пожар на складе шин на Андрейосте ликвидирован
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ФОТО: Ekrānuzņēmums no LTV

В 5:42 в воскресенье пожарным удалось ликвидировать пожар повышенной опасности на Андрейосте, который начался на складе шин и охватил площадь более 700 квадратных метров.

Напомним, в субботу около 22.33 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Андрейостас в Риге, где горел ангар.  На месте происшествия образовалось сильное задымление и существовала угроза распространения огня. 

По состоянию в 01.00 пожар был локализован. Горел ангар площадью 750 квадратных метров. С места происшествия был эвакуирован один человек и передан медикам.

Также из близлежащих зданий были эвакуированы 145 человек. Угроза по отношению к этим постройкам предотвращена.

Согласно доступной сейчас информации, пожар начался на складе торговца шинами предприятия Remik.

Склад горел открытым пламенем, периодически огонь достигал высоты в 30 метров. Создалась очень сильная жара, которая затрудняла работы по тушению.

Ответственные службы провели и мероприятия, чтобы эвакуировать транспортные средства, находившиеся вблизи территории.

Видео: Пожар на улице Андрейостас

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