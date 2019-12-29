Пожар на складе шин на Андрейосте ликвидирован

Напомним, в субботу около 22.33 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Андрейостас в Риге, где горел ангар. На месте происшествия образовалось сильное задымление и существовала угроза распространения огня.

По состоянию в 01.00 пожар был локализован. Горел ангар площадью 750 квадратных метров. С места происшествия был эвакуирован один человек и передан медикам.

Также из близлежащих зданий были эвакуированы 145 человек. Угроза по отношению к этим постройкам предотвращена.

Andrejostas ielā Rīgā deg angārs. Notikuma vietā izveidojies spēcīgs sadūmojums un pastāv uguns izplatīšanās draudi. Foto no netālu dzīvojoša iedzīvotāja. Dūmi esot dramatiski. VUGD aicina netuvoties un aizvērt logus vietējiem iedzīvotājiem pic.twitter.com/iq8zQKNyx1 — Dana France (@caciks) December 28, 2019

Согласно доступной сейчас информации, пожар начался на складе торговца шинами предприятия Remik.

Склад горел открытым пламенем, периодически огонь достигал высоты в 30 метров. Создалась очень сильная жара, которая затрудняла работы по тушению.

Ответственные службы провели и мероприятия, чтобы эвакуировать транспортные средства, находившиеся вблизи территории.

Andrejostas ielā Rīgā deg angārs! Notikuma vietā izveidojies spēcīgs sadūmojums un pastāv uguns izplatīšanās draudi. @ugunsdzeseji aicina netuvoties notikuma vietai, tuvumā esošo ēku iedzīvotājus izvairīties no logu atvēršanas! LIVE no @ltvzinas kameras- https://t.co/wCynhNcS3s pic.twitter.com/GEwK3ednCv — Ivans Milovs (@IMilovs) December 28, 2019