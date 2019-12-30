Ученый заявивший, что создал первых генетически модифицированных детей, получил три года тюрьмы

Двое коллег учёного, которые помогали ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Их тоже оштрафовали на 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов).

Суд в китайском городе Шэньчжэнь признал Хэ Цзянькуя и его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, что привело к появлению на свет трех генетически модифицированных детей.