Пн, 30.12.2019
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Ученый заявивший, что создал первых генетически модифицированных детей, получил три года тюрьмы

ФОТО: AFP / Scanpix

Биолог Хэ Цзянькуя, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорён к трем годам тюрьмы, а также штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на China Daily.

Двое коллег учёного, которые помогали ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Их тоже оштрафовали на 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов).

Суд в китайском городе Шэньчжэнь признал Хэ Цзянькуя и его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, что привело к появлению на свет трех генетически модифицированных детей.

Также отмечается, что биологи не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике, чтобы набрать добровольцев на эксперимент. Согласно мнению суда, действия обвиняемых были обусловлены "преследованием личной славы и выгоды".

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