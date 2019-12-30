Ученый заявивший, что создал первых генетически модифицированных детей, получил три года тюрьмы

Биолог Хэ Цзянькуя, объявивший о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, приговорён к трем годам тюрьмы, а также штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на China Daily.
Двое коллег учёного, которые помогали ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Их тоже оштрафовали на 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов).
Суд в китайском городе Шэньчжэнь признал Хэ Цзянькуя и его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, что привело к появлению на свет трех генетически модифицированных детей.
Также отмечается, что биологи не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике, чтобы набрать добровольцев на эксперимент. Согласно мнению суда, действия обвиняемых были обусловлены "преследованием личной славы и выгоды".