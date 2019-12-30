Внимание! Эксперты предупреждают о вреде красной икры

Почти все хозяйки стараются поставить красную икру на новогодний стол. Но эксперты предупреждают, что в этой закуске может скрываться опасность.

Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказывает о полезных свойствах икры.

В красной икре есть целый комплекс витаминов (это витамины А, D, E, K) и микроэлементов, а для жителей наших широт особенно полезен йод, фосфор, калий и кальций,

Красная икра часто входит в рацион спортсменов, в частности пловцов.

Специалисты подчеркивают, что красная икра — это высокобелковый продукт, имеющий много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Красная икра - это источник жирных кислот омега-3. Специалисты предупреждают, что важно следить за количеством этих веществ в организме, ведь их нехватка может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, депрессию, диабет и даже проблемы с репродуктивной системой.

Но не все так однозначно, ведь даже очень качественная икра содержит в себе много соли. Переизбыток соли очень опасен для организма.

Именно соль становится причиной раннего старения, снижения иммунитета и даже приводит к инсульту.

Доза соли, которую человек может употребить за один день - это 140-грамовая баночка икры.

Эксперты советуют не злоупотреблять этой закуской, а помнить, что это деликатес.