Протесты, катастрофы и подвиги: 2019 год в фотографиях

ФОТО: DANISH ISMAIL / REUTERS

Мужчина в маске из колючей проволоки на протесте в Кашмире.

После решения индийского парламента лишить штат Джамму и Кашмир автономии там не прекращаются протесты.

Mark Evans / Getty Images

Фермер пасет стадо овец на востоке Австралии.

Этот год ознаменовался для материка сильной засухой и непрекращающимися лесными пожарами.

Danish Siddiqui / reuters

Паломники развеивают куркуму в дар индуистскому божеству Кхандобе в праздник новолуния в деревне Джедзури, Индия.

В Индии этот год стал временем массовых протестов против проиндуистской политики правительства Нарендры Моди, которую мусульмане считают дискриминационной.

Yasuyoshi Chiba / AFP

Девочки укрываются от дождя в приюте в Мозамбике. Этой весной тропический циклон вызвал катастрофические наводнения на юго-востоке Африки.

В Малави, Зимбабве и Мозамбике тысячи человек остались без крыши над головой. Бейра, второй город Мозамбика, был почти полностью уничтожен.

Hagen Hopkins / Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн обнимает женщину возле мечети в Веллингтоне.

В результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче в марте погибли больше 50 человек. Выражая сочувствие жертвам, Ардерн даже надевала хиджаб.

Micah Garen / Getty Images

Курды празднуют Новруз, символизирующий приход весны, возле города Акра в Ираке.

Курдские отряды были главной наземной силой международной коалиции под руководством США в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Они участвовали в освобождении Ракки и Мосула от экстремистов. Однако США не поддержали своих союзников, когда Турция начала операцию против них на севере Сирии.

Drew Angerer / Getty Images

Поцелуй в Парке четырех свобод имени Франклина Делано Рузвельта.

В этом году сотни тысяч человек посетили ежегодный гей-парад в Нью-Йорке, где отмечали 50-летие Стоунволлских бунтов - ключевого этапа борьбы за права геев в США, когда нью-йоркцы дали отпор полицейским, совершавшим рейды на бары и клубы.

Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Падение шпиля парижского собора Нотр-Дам. Вспыхнувший 15 апреля пожар разрушил крышу средневекого храма, основанного 856 лет назад.

По плану французского президента Эммануэля Макрона, на полное восстановление Нотр-Дама уйдет пять лет.

Carl Court / Getty Images

Похороны возле церкви Св. Себастьяна в Негомбо, Шри-Ланка.

В апреле взрывы прогремели в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, унеся жизни десятков прихожан. Всего в серии терактов, совершенных на Пасху, погибли больше 300 человек.

Студентка Алаа Салах, получившая прозвище "царица Нубийская", выступает на митинге против бывшего президента Судана Омара Башира.

Суданское восстание привело к отстранению от власти правившего страной 30 лет Башира. В декабре он был приговорен к двум годам тюрьмы.

Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.