"Нет у нас тут ананасов": Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции

На своей Instagram-странице теледива показала, как выглядит после операции по удаления силиконовых имплантов из груди. Лера опубликовала короткий ролик в сторис.

"Нет у нас тут ананасов", - пошутила в камеру Кудрявцева.

ФОТО: instagram.com/leratv

Звезда использовала Instagram-фильтр, который добавил на видео надпись "Все тлен. Жизнь боль".

ФОТО: instagram.com/leratv

Следом Лера разместила фрагмент шоу "Привет, Андрей!", в котором она приняла участие. Внезапно ее осенило и она догадалась, кто виноват в ее проблемах со здоровьем.

"Ты меня сглазил, зараза?" - подписала ролик теледива, отметив Николая Баскова, который невероятно эмоционально высказался в ее адрес.

Ведущая решила, что этот комплимент певец сделал с завистью.

ФОТО: instagram.com/leratv