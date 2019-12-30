"Нет у нас тут ананасов": Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева все еще находится в больнице, где ей удалили силиконовые импланты. Сейчас звезда уже чувствует себя намного лучше и даже шутит.
На своей Instagram-странице теледива показала, как выглядит после операции по удаления силиконовых имплантов из груди. Лера опубликовала короткий ролик в сторис.
"Нет у нас тут ананасов", - пошутила в камеру Кудрявцева.
Звезда использовала Instagram-фильтр, который добавил на видео надпись "Все тлен. Жизнь боль".
Следом Лера разместила фрагмент шоу "Привет, Андрей!", в котором она приняла участие. Внезапно ее осенило и она догадалась, кто виноват в ее проблемах со здоровьем.
"Ты меня сглазил, зараза?" - подписала ролик теледива, отметив Николая Баскова, который невероятно эмоционально высказался в ее адрес.
Ведущая решила, что этот комплимент певец сделал с завистью.
Напомним, на прошлой неделе Кудрявцеву прооперировали из-за разрыва грудного импланта. Позже она опубликовала его снимок. Лера указала, что медикам следует начать рассказывать девушкам правду, ведь никаких пожизненных гарантий у этой пластической процедуры нет.