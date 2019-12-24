Леру Кудрявцеву прооперировали из-за разрыва грудного импланта

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила на своей Instagram-странице тревожное сообщение о пережитой операции по удалению грудных имплантов.
Публикацию Лера сделала сразу после наркоза. Она до конца не уверена в своем откровении, но хочет уберечь девушек от установки имплантов.
48-летняя Лера Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад в Санкт-Петербурге.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - вспоминает Лера.
Блондинка отмечает, что тогда не было никакой информации, а женщины были словно подопытные кролики.
Кудрявцева старалась проверяться каждый год. На этот раз ее отправили на УЗИ, а потом на МРТ с контрастом. Оказалось, что левый имплант порван.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция, очень", - призналась Лера.
Телезвезда указала, что этот пост для девушек. У нее есть много полезной информации "о болезни грудных имплантов", которую она еще расскажет.
"Я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы", - написала в завершении Кудрявцева.
Напомним, на сегодняшний день позиция агентства FDA (по управлению за лекарствами и питанием) такова: импланты в целом безопасны, но с их применением связаны определённые риски; прежде чем решиться на операцию, важно понимать, что она вряд ли даст пожизненные результаты, знать о составе протеза и его качестве, осознавать вероятность осложнений.
Врач, специалист по клиническим исследованиям и медицинский переводчик Ольга Лукинская отмечает, что если обратить внимание на публикации FDA и ISAPS (Международное общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов), станет понятно, что точных доказательств, что есть связь с такими реакциями иммунной системы, как хроническая усталость, когнитивные нарушения, боль в суставах и мышцах, нет. Тем не менее медики советуют учитывать, что теоретически возможен разрыв импланта, дефект на уровне заводского брака, но это редкость, и в любом случае с аутоиммунными процессами такие случаи не связаны.
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1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень 😩Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы 😍