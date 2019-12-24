Леру Кудрявцеву прооперировали из-за разрыва грудного импланта

Публикацию Лера сделала сразу после наркоза. Она до конца не уверена в своем откровении, но хочет уберечь девушек от установки имплантов.

48-летняя Лера Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад в Санкт-Петербурге.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - вспоминает Лера.

Блондинка отмечает, что тогда не было никакой информации, а женщины были словно подопытные кролики.

Кудрявцева старалась проверяться каждый год. На этот раз ее отправили на УЗИ, а потом на МРТ с контрастом. Оказалось, что левый имплант порван.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция, очень", - призналась Лера.

Телезвезда указала, что этот пост для девушек. У нее есть много полезной информации "о болезни грудных имплантов", которую она еще расскажет.

"Я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы", - написала в завершении Кудрявцева.

Напомним, на сегодняшний день позиция агентства FDA (по управлению за лекарствами и питанием) такова: импланты в целом безопасны, но с их применением связаны определённые риски; прежде чем решиться на операцию, важно понимать, что она вряд ли даст пожизненные результаты, знать о составе протеза и его качестве, осознавать вероятность осложнений.