Восстановлен участок железной дороги из Литвы в Реньге

Движение товарных поездов по участку будет возобновлено в начале следующего года.

По соединяющему Мажейкяй и Реньге участку ж/д путей уже прошел первый пробный поезд. Работы на участке протяженностью 19 км обошлись в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.

"Сделанная в прошлом ошибка наконец исправлена – ж/д рельсы снова соединили Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии. Этот участок в 19 км для нас важнее просто ж/д линии протяженностью 19 км. Это фундамент прочности отношений и развития бизнеса для нас и наших партнеров", – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Как сообщает компания, контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по куда более короткому пути. До этого времени ее возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.

На участке восстановлены не только ж/д рельсы, но и отремонтированы другие дорожные строения –

5 переездов, 5 мостов, 6 пропускных пунктовВо, вычищены водоотводные рвы, восстановлена система управления движением и пр.