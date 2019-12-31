Призовите удачу! Несколько ритуалов на деньги и успех в новогоднюю ночь

Ритуал привлечения денег под бой курантов

Встречать Новый год с пустым кошельком и карманами — это дурная примета!Обязательно положите в кошелек, карман, сумку или обувь купюру. А когда бокалы начнут наполнять шампанским, произнесите: "Деньги при мне, удача со мной".

Евро. Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Bru-no/ Pixabay

Ритуал на успех с шаманским

Произнесите над первым бокалом игристого свои пожелания и выпейте. Этот обряд следует выполнить под бой курантов. Ритуал похож на тост, который произносят за столом, только с большей силой! Давайте поверим в чудеса, а шампанское исполнит вашу мечту, только выпить его нужно залпом и обязательно до дна!

Шампанское ФОТО: Zane Bitere/LETA

Ритуал богатства на подарки

В каждый новогодний подарок надо положить впо купюре (любого номинала), а когда будете дарить, произнесите: "Деньгами делюсь, успеха в новом году добьюсь".