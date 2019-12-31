Вт, 31.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"

Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

ФОТО: AP/Scanpix

Голливудская актриса Шэрон Стоун утверждает, что была заблокирована в одном из приложений для знакомств. Об этом звезда сообщила в Twitter. 

Приложение для знакомств Bumble заблокировало Шэрон Стоун за использование фотографий знаменитости.

"Пользователи сообщили, что это не я. Эй, Бамбл, вы не хотите меня в улье?", - написала она.

Представители приложения сообщили, что была получена масса жалоб.

После публикации в Twitter доступ для Шэрон Стоун был возобновлен. 

Шэрон Стоун - американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". Известность ей принесли такие картины, как "Основной инстинкт", "Казино", "Вспомнить всё", "Ножницы" и другие. 

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