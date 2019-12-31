Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

Голливудская актриса Шэрон Стоун утверждает, что была заблокирована в одном из приложений для знакомств. Об этом звезда сообщила в Twitter.
Приложение для знакомств Bumble заблокировало Шэрон Стоун за использование фотографий знаменитости.
"Пользователи сообщили, что это не я. Эй, Бамбл, вы не хотите меня в улье?", - написала она.
I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019
Some users reported that it couldn’t possibly be me!
Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼♀️
Don’t shut me out of the hive 🐝
Представители приложения сообщили, что была получена масса жалоб.
После публикации в Twitter доступ для Шэрон Стоун был возобновлен.
Шэрон Стоун - американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". Известность ей принесли такие картины, как "Основной инстинкт", "Казино", "Вспомнить всё", "Ножницы" и другие.