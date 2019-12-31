Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

"Пользователи сообщили, что это не я. Эй, Бамбл, вы не хотите меня в улье?", - написала она.

После публикации в Twitter доступ для Шэрон Стоун был возобновлен.

Шэрон Стоун - американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". Известность ей принесли такие картины, как "Основной инстинкт", "Казино", "Вспомнить всё", "Ножницы" и другие.