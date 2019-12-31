Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

"Газпром", "Нафтогаз Украины", оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, который позволит продолжить транзит газа после 31 декабря. Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Дождь".
Компании-организатору нужно будет забронировать мощности ГТС Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 миллиардов, в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов.
Согласно новому пятилетнему контракту Украина получит более семи миллиардов долларов, написал на Facebook глава Украины Владимир Зеленский.
РБК со ссылкой на "Газпром" отмечает, что при заключении нового контракта стороны не договорились о возобновлении прямых поставок российского газа в Украину.