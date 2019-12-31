Фото и видео: в Эстонии машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Сегодня, 31 декабря, около 6:00 в деревне Пяйде (Эстония) съехала в кювет машина спасателей, пишет Rus.Postimees.
В 5:34 основной автомобиль Раквереской спасательной команды получил вызов в связи с аварией, которая произошла на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ. Отреагировавшая на вызов машина спасателей сама вылета в кювет на скользкой дороге и перевернулась на крышу.
В аварии пострадали все четыре спасателя, которые находились в кабине. Двое доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу и еще двое – в Ракверескую больницу.
Новая смена приступила к службе в Раквереской спасательной команде на резервном автомобиле. Движение направлено в объезд через Паатна-Ветси-теэ. Полиция просит всех участников дорожного движения следовать на месте происшествия указаниям полицейских.