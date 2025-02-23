В Тукумском крае спасен зажатый под съехавшим в кювет автомобилем человек

Автомобиль в кювете опрокинулся на крышу, и под ним оказался зажат человек. С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили пострадавшего и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Вызов поступил в 1:39, и менее чем через час работы на месте происшествия были завершены.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в полиции. Один из пострадавших был пешеходом.

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В сфере дорожного движения вынесено в общей сложности 465 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 208 в связи с превышением скорости.

VUGD за минувшие сутки получила 41 вызов: 10 на тушение пожаров и 25 на спасательные работы, а еще шесть вызовов были ложными.

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