В Молдове прошли протесты пророссийских социалистов

За досрочные выборы в парламент и возвращение росТВ

Несмотря на заявленную социальную повестку протеста, агитационных материалов на эту тему не было. Протестующие требовали досрочных парламентских выборов, отмены запрета на трансляцию российских каналов, а часть участников акции пришла с плакатами "Сорос - вон из Молдовы". Демонстранты не смогли пояснить корреспонденту DW значение последнего лозунга, но признались, что не являются членами ПСРМ и пришли, так как у них не хватает денег оплатить коммунальные счета.

Дата проведения акции была выбрана лидером ПСРМ не случайно. На завершающейся неделе гражданам впервые пришли самые высокие счета за коммунальные услуги после увеличения в Молдове тарифов на газ и электричество. Однако благодаря финансовой помощи Евросоюза в размере 250 миллионов евро правительство компенсирует часть этих затрат всем домохозяйствам вплоть до декабря.

В парламенте Молдовы видят в действиях экс-президента попытки дестабилизации

Игорь Додон анонсировал протесты еще в конце января и призвал оппозицию к объединению в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Молдове до конца текущего года. Для этого первая акция была специально проведена без партийных флагов. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу назвал намерения лидера социалистов "частью плана России по дестабилизации Молдовы".

Визит Додона в Москву