Акция Партии социалистов в Кишиневе против проевропейских властей собрала более тысячи человек. Как прошла первая массовая демонстрация за последние два года - у DW.
В Молдове прошли протесты пророссийских социалистов
К одиннадцати часам утра в субботу, 22 февраля, всю площадь перед зданием президентской администрации в центре столицы Молдовы организованно заполнили колонны сторонников крупнейшей оппозиционной пророссийской Партии социалистов (ПСРМ). Митинг в Кишиневе был организован ее лидером, бывшим президентом страны Игорем Додоном. Он первым взял слово и заявил, что акция положит начало серии демонстраций против действующего проевропейского правительства и президента Молдовы Майи Санду.
Против высоких тарифов и роста стоимости жизни
Среди причин протеста были названы энергетический кризис, высокие тарифы на коммунальные услуги, удорожание жизни в стране. Но в ходе митинга лидер социалистов быстро переключился на своих оппонентов. Правящую проевропейскую партию “Действие и солидарность” (PAS) он назвал "желтой чумой" и заявил, что в высоких тарифах виновата Майя Санду, призвав обязательно отправить ее в отставку. Желтый является партийным цветом PAS.
Далее лидер ПСРМ прошелся по внешней политике. В Украине и Румынии, заявил Додон, "скоро не будет "соросят", имея в виду неправительственные организации, получающие гранты от фонда Сороса. Экс-президент добавил, что, по его мнению, Киев и Бухарест уже перестали получать помощь из США, что приведет к глобальным изменениям. "Время Санду закончилось", - резюмировал Игорь Додон в конце выступления.
За досрочные выборы в парламент и возвращение росТВ
Несмотря на заявленную социальную повестку протеста, агитационных материалов на эту тему не было. Протестующие требовали досрочных парламентских выборов, отмены запрета на трансляцию российских каналов, а часть участников акции пришла с плакатами "Сорос - вон из Молдовы". Демонстранты не смогли пояснить корреспонденту DW значение последнего лозунга, но признались, что не являются членами ПСРМ и пришли, так как у них не хватает денег оплатить коммунальные счета.
Дата проведения акции была выбрана лидером ПСРМ не случайно. На завершающейся неделе гражданам впервые пришли самые высокие счета за коммунальные услуги после увеличения в Молдове тарифов на газ и электричество. Однако благодаря финансовой помощи Евросоюза в размере 250 миллионов евро правительство компенсирует часть этих затрат всем домохозяйствам вплоть до декабря.
В парламенте Молдовы видят в действиях экс-президента попытки дестабилизации
Игорь Додон анонсировал протесты еще в конце января и призвал оппозицию к объединению в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Молдове до конца текущего года. Для этого первая акция была специально проведена без партийных флагов. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу назвал намерения лидера социалистов "частью плана России по дестабилизации Молдовы".
Визит Додона в Москву
В начале февраля Додон отправился в Москву и по возвращении сделал несколько заявлений. Он призвал отменить санкции в отношении России, возобновить прямое авиасообщение и разблокировать банковские переводы. Развязанную Кремлем войну РФ против Украины, по мнению лидера молдавских социалистов, нужно остановить путем переговоров, а за пропаганду ЛГБТ в любой форме нужно ввести уголовную ответственность.
Комментируя энергетический кризис в Приднестровье, политик заявил, что сложившаяся ситуация вызвана слабой коммуникацией между Кишиневом и Москвой, а также отказом признавать "исторический долг" перед "Газпромом" в размере более 700 миллионов долларов США. Игорь Додон считает, что этот долг существует, хотя правительство его не признает, ссылаясь на результаты внешнего аудита.
Нынешний протест стал первой массовой антиправительственной акцией в Кишиневе с 16 марта 2023 года. Тогда в молдавской столице состоялась последняя демонстрация, организованная партиями и депутатами парламента Молдовы, близкими к скрывающемуся в России олигарху Илану Шору. В Молдове бизнесмен приговорен к 15 годам тюрьмы за кражу миллиарда долларов из банковской системы страны.
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