Ватикан выступил с новой информацией о состоянии здоровья папы римского Франциска

В субботу вечером Святой Престол сообщил тревожную новость о том, что 88-летний папа, находящийся в больнице с 14 февраля, перенес "затяжной астмоподобный респираторный кризис", потребовавший кислородной терапии. Франциску также было сделано переливание крови.

В субботу Ватикан охарактеризовал его состояние здоровья как критическое.

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"Ночь прошла спокойно, папа отдыхает", - сообщили утром в воскресенье представители Святого Престола.

Напомним, папа Франциск был госпитализирован 14 февраля из-за бронхита. В больнице состояние понтифика ухудшилось - у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей.

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