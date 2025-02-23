Папа римский Франциск провел спокойную ночь в больнице, сообщил в воскресенье Ватикан, пишет AFP.
Ватикан выступил с новой информацией о состоянии здоровья папы римского Франциска
В субботу вечером Святой Престол сообщил тревожную новость о том, что 88-летний папа, находящийся в больнице с 14 февраля, перенес "затяжной астмоподобный респираторный кризис", потребовавший кислородной терапии. Франциску также было сделано переливание крови.
В субботу Ватикан охарактеризовал его состояние здоровья как критическое.
"Ночь прошла спокойно, папа отдыхает", - сообщили утром в воскресенье представители Святого Престола.
Напомним, папа Франциск был госпитализирован 14 февраля из-за бронхита. В больнице состояние понтифика ухудшилось - у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей.
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