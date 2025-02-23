За сутки поймано 11 пьяных водителей; восемь из них лишились машины или ее стоимости

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и восемь уголовных.

Транспортное средство конфисковано у четырех водителей, а полная или частичная стоимость транспортного средства будет взыскана в четырех случаях.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Кроме того, транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

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