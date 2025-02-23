В Пурвциемсе водитель пытался избежать столкновения и снес все, что попалось по дороге

Водитель автомобиля рассказал, что ехал со стороны улицы Аугуста Деглава по улице Ницгалес. На перекрестке с улицей Пурвциема загорелся желтый сигнал светофора, думая, что он успеет, водитель нажал педаль газа, однако уже через секунду нужно было придумывать быстрый способ, как избежать тяжелого столкновения.

"Я не увидел, как на перекрестке разворачивается автомобиль, он встал полностью поперек перекрестка. Чтобы в него не врезаться, я машинально увел машину и въехал во все вот это", - рассказал водитель.

Чтобы избежать едущего навстречу автомобиля, он совершил левый поворот, водитель красного Volkswagen повернул руль направо. Сначала он зацепил электрораспределительный шкаф, затем машину начало крутить, и она остановилась задом вперед, перевернув мусорный контейнер и сломав размещенную на краю тротуара скамейку. Кроме того, на пути машины попался и очевидец, который получил травмы средней тяжести и завершил вечер в больнице.

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