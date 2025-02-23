Бомбоубежища и полные театры: повседневная жизнь в Украине во время войны глазами корреспондента Би-би-си

Согласно оценкам, жертвами конфликта стали сотни тысяч солдат и офицеров и десятки тысяч мирных жителей. Десять миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, а миллионы покинули страну.

Моя семья не смогла покинуть Украину, и я тоже осталась, ни разу не пожалев об этом решении. Время, проведенное с семьей, бесценно, и сейчас я ценю его как никогда.

Лайфхаки

Пластиковые бутылки, наполненные водой на случай, если воду отключат из-за обстрела, также часто встречаются в украинских домах Фото: BBC

Мы всегда следим за тем, чтобы наши телефоны были заряжены, в коробке или на полке лежали готовые к использованию пауэрбанки, а также немного наличных и еды.

Я держу в квартире около десяти пластиковых бутылок с водой: две — с питьевой, остальные — с водой из-под крана для умывания, на случай, если отключат и электричество, и воду.

Во многих многоэтажных домах уже есть генераторы или аккумуляторы, которые обеспечивают жильцов водой и теплом во время отключений электричества, но мы все равно принимаем меры предосторожности на случай, если они не сработают. Генераторы стоят дорого, жители часто покупают их вскладчину.

Новая реальность

В больших городах, таких как Киев или Львов, мы спешим отвести своих детей в школы или детские сады до того, как прозвучит сирена воздушной тревоги. Мы знаем, что учителя и воспитатели отведут детей в бомбоубежище и они будут в безопасности.