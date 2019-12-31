Почти 30 человек заболели неизвестным видом пневмонии в Китае

Состояние семи заболевших оценивается как тяжелое. Власти пытаются установить источник распространения вируса. Согласно данным эпидемиологов, многие случаи заражения связаны с рынком свежих морепродуктов. Согласно информации врачей, болезнь у большинства больных протекает без осложнений. Два человека поправляются, их скоро выпишут из медучреждений.

Во многих случаях больные жалуются на лихорадку, у некоторых осложнения с дыханием. Согласно рентгенографии, болезнь поражает оба легких. В случае обычной пневмонии активность вируса зависит от путей заражения, возраста и иммунитета заболевшего.

Согласно информации медиков, терапия каждого инфицированного проходит в карантинной палате и отдельно от других больных. В настоящее время специалисты исследуют особенности новой вирусной пневмонии. Все, у кого был близкий контакт с зараженными, сейчас под наблюдением врачей. Эпидемиологи уже отправились на рынок морепродуктов и пытаются выяснить происхождение распространения вируса.