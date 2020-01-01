В некоторых рижских "маршрутках" перестанут действовать скидки

Для более эффективного использования ресурсов предприятия и предотвращения дублирования маршрутов с сегодняшнего дня будут произведены изменения в нумерации микроавтобусов некоторых маршрутов.

Микроавтобусы 237-го маршрута теперь будут курсировать под номером 337, микроавтобусы 241-го маршрута - под номером 341, а микроавтобусы 244-го маршрута - под номером 344.

Во время переходного периода под номерами, начинающимися с тройки, будут курсировать как оранжево-белые, так и сине-белые минибусы, поэтому необходимо обращать внимание на их нумерацию.