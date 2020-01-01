В некоторых рижских "маршрутках" перестанут действовать скидки

С сегодняшнего дня на нескольких маршрутах курсирующих в Риге микроавтобусов перестанут действовать скидки на проезд, из-за чего будет изменена их нумерация, сообщает предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.
Для более эффективного использования ресурсов предприятия и предотвращения дублирования маршрутов с сегодняшнего дня будут произведены изменения в нумерации микроавтобусов некоторых маршрутов.
Микроавтобусы 237-го маршрута теперь будут курсировать под номером 337, микроавтобусы 241-го маршрута - под номером 341, а микроавтобусы 244-го маршрута - под номером 344.
Во время переходного периода под номерами, начинающимися с тройки, будут курсировать как оранжево-белые, так и сине-белые минибусы, поэтому необходимо обращать внимание на их нумерацию.
В минибусах, чей номер начинается с двойки, действуют льготы Рижской думы, а в экспресс-бусах, чей номер начинается с тройки, льготы не предусмотрены.