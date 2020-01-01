С сегодняшнего дня детекторы дыма являются обязательными

С сегодняшнего дня вступают в силу важные требования правил противопожарной безопасности, которые предписывают, что все квартиры и частные дома должны быть оборудованы автономными детекторами дыма, а в частных домах, кроме того, должен иметься также огнетушитель.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) не будет проводить специальных рейдов, чтобы контролировать наличие детекторов дыма в каждой квартире, однако будет проводить проверки после пожаров и по жалобам жильцов.
Кодекс административных нарушений за нарушения требований противопожарной безопасности предусматривает штраф в размере от 30 до 280 евро для физических лиц и в размере от 280 до 1400 евро для юридических лиц.
Для сравнения - приобретение детектора дыма обойдется примерно в 5-10 евро.
Результаты опроса, ранее проведенного VUGD, гласят, что для 68% жителей Латвии важно, чтобы в жилищах были установлены детекторы дыма, однако наличием детекторов в своем жилище могут похвастаться только 9% жителей страны.