СМИ: США предлагают России льготы по санкциям и контроль над оккупированными землями

Согласно предложениям, война будет заморожена, а оккупированные украинские территории останутся под контролем России. Кроме того, не будет обсуждаться желание Украины присоединиться к НАТО.

Одно должностное лицо отметило, что эти планы, которые, впрочем, еще предстоит "обсудить с Киевом", не будут означать окончательное урегулирование. Кроме того, они не означают, что европейские союзники не будут признавать оккупированные территории российскими.

При этом СМИ отметило: пока Россия контролирует значительную часть территории Украины, отмена санкций "может оказаться проблематичной для ряда союзников Киева", так как для отмены европейских ограничений необходима поддержка всех стран-участниц.

Как сообщалось ранее, после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что США надоела война в Украине. По его словам, важно положить конец войне в Украине, но помимо этого есть и другие важные вопросы, заслуживающие не меньшего внимания, чем эта война.