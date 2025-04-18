СМИ: США предлагают России льготы по санкциям и контроль над оккупированными землями

Представленные в Париже предложения США по мирному договору между Россией и Украиной предполагают облегчить санкции против России в случае продления перемирия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНИАН.
Согласно предложениям, война будет заморожена, а оккупированные украинские территории останутся под контролем России. Кроме того, не будет обсуждаться желание Украины присоединиться к НАТО.
Одно должностное лицо отметило, что эти планы, которые, впрочем, еще предстоит "обсудить с Киевом", не будут означать окончательное урегулирование. Кроме того, они не означают, что европейские союзники не будут признавать оккупированные территории российскими.
При этом СМИ отметило: пока Россия контролирует значительную часть территории Украины, отмена санкций "может оказаться проблематичной для ряда союзников Киева", так как для отмены европейских ограничений необходима поддержка всех стран-участниц.
Как сообщалось ранее, после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что США надоела война в Украине. По его словам, важно положить конец войне в Украине, но помимо этого есть и другие важные вопросы, заслуживающие не меньшего внимания, чем эта война.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!