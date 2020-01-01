Латвия вместе с другими странами Балтии купит противогазы почти за 2 млн евро

Планируется, что в 2020 году Латвия вместе с Эстонией объявит общий конкурс закупки штырей. Это будут штыри винтовок M-14, которые закрепляются у ствола оружия.

Новые штыри заменят изношенные и отслужившие свое время в Национальных вооруженных силах (НВС).

Новые штыри в комплекте с винтовками M-14 будут служить почетному караулу при исполнении официальных заданий во время официальных мероприятий и для обеспечения почетного караула памятника Свободы.

Минобороны также сообщило, что в этом году в сотрудничестве с Литвой состоятся закупки противогазов. На данный момент завершена процедура закупки и выбран коммерсант для закупки 14 000 противогазов и 14 000 фильтров для НВС, что будет стоит около 1,8 млн евро.

Общая сумма закупки, включая часть заказа Литвы, составляет три миллиона евро. Договор о доставке противогазов и фильтров будет подписан в начале 2020 года.

Министерство также сообщило, что в прошлом году НВС купили противотанковые гранатометы AT4, а также боеприпасы для гранатометов Carl Gustav и автоматических гранатометов GMG.

В этом году продолжится обеспечение НВС и подразделений "Земессардзе" критическими деталями индивидуальной экипировки, палаток и различного вида контейнеров.

В прошлом году завершилось перевооружение оружием стандарта НВС - винтовками G36, пистолетами Glock 17, пулеметами FM mag и гранатометами 40-миллиметрового калибра AG-36.