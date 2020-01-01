Ср, 1.01.2020
Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились. Сомчай Джитпентом, врач, переживший цунами
3

Латвия вместе с другими странами Балтии купит противогазы почти за 2 млн евро

Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвия вместе с другими странами Балтии закупит противогазы и винтовочные штыри, сообщил пресс-отдел Министерства обороны. 

Планируется, что в 2020 году Латвия вместе с Эстонией объявит общий конкурс закупки штырей. Это будут штыри винтовок M-14, которые закрепляются у ствола оружия. 

Новые штыри заменят изношенные и отслужившие свое время в Национальных вооруженных силах (НВС). 

Новые штыри в комплекте с винтовками M-14 будут служить почетному караулу при исполнении официальных заданий во время официальных мероприятий и для обеспечения почетного караула памятника Свободы.  

Минобороны также сообщило, что в этом году в сотрудничестве с Литвой состоятся закупки противогазов. На данный момент завершена процедура закупки и выбран коммерсант для закупки 14 000 противогазов и 14 000 фильтров для НВС, что будет стоит около 1,8 млн евро.

Общая сумма закупки, включая часть заказа Литвы, составляет три миллиона евро. Договор о доставке противогазов и фильтров будет подписан в начале 2020 года. 

Министерство также сообщило, что в прошлом году НВС купили противотанковые гранатометы AT4, а также боеприпасы для гранатометов Carl Gustav и автоматических гранатометов GMG. 

В этом году продолжится обеспечение НВС и подразделений "Земессардзе" критическими деталями индивидуальной экипировки, палаток и различного вида контейнеров. 

В прошлом году завершилось перевооружение оружием стандарта НВС - винтовками G36, пистолетами Glock 17, пулеметами FM mag и гранатометами 40-миллиметрового калибра AG-36.  

Также несколько межправительственных договоров общей стоимостью в 28 млн евро в 2019 году заключены с США. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ