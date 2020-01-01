LTV: конечную "маршруток" закрыли, но не все жители в курсе

31 декабря на остановке еще было много людей и часть пассажиров призналась, что об изменениях в расписаниях движения "маршруток" ничего не знает.

Дирекция автотранспорта сообщила, что пассажирам стоит учитывать, что большая часть маршрутов - 14 из 15, которые останавливались на станции до сих пор,

в дальнейшем будут заканчивать маршрут на Рижском автовокзале.

В свою очередь маршрут Рига-Сарма-Балдоне переносится на находящуюся неподалеку на улице Элизабетес.

Новый порядок будет в силе весь январь, и, возможно, также в феврале, пока не закончатся переговоры с Рижской думой о более оптимальной модели отведения потока пассажиров.

Это делается для того, чтобы разгрузить работу автовокзала, поскольку на данный момент большие автобусы там стоят даже по несколько часов и ждать следующий рейс, пояснила представитель дирекции Зане Плоне.

Билеты пассажиры смогут купить у водителя, а на рейсы, которые перенесены на Международный автовокзал, потихоньку планируется ввести торговлю билетами в кассах автовокзала.

Во вторник, 31 декабря, в обеденное время "маршрутки" в Кекаву, Марупе, Зиепниеккалнс, Слоку и другие места останавливались друг за другом. На входе образовывались очередь. Поток пассажиров на остановке был большой, пассажиров об изменения информировала надпись и, как многие жители признались, они ее даже не заметили.

Пассажир из Кекавского края Айнис признался, что объявление даже не заметил.

"Вообще нет. На самом деле. Круто. Надо будет посмотреть. Спасибо, что сказали! Иначе я бы завтра пришел, а "маршрутки" не было бы", - рассмеялся мужчина.

Другая пассажирка Анда рассказала, что узнала об изменениях на новостном портале.

Объявление, по ее словам, нельзя заметить.

"Абсолютно нет. Если бы вы не показали, не поняла бы ничего. На самом деле. Я часто не езжу на "маршрутках", только на Кекавское кладбище езжу, но там людям будет сложнее. Там больше суеты, идут автобусы за границу, сколько я ездила. Не было другого места, что ли?", - заявила Анда.

"Прочитала объявление. Оно было размещено около трех недель назад. Конечно, это неудобно. Буду стараться приспособиться к обстоятельствам, какими бы они ни были. Дорога будет занимать по крайней мере на 20 минут дольше", - призналась пассажирка из Кекавского края Дайга.